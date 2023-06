Barletta: Si dimette il vicepresidente Divittorio

BARLETTA – Arrivano nel tardo pomeriggio di martedì 20 giugno le dimissioni di Francesco Divittorio, vicepresidente del Barletta Calcio. La nota ufficiale dell’ormai ex dirigente biancorosso chiarisce gli aspetti della sua decisione, che arriva nel pieno della ricerca di un nuovo staff tecnico e dirigenziale per la stagione 23/24.

“Con grande dispiacere, comunico le mie dimissioni da vicepresidente dell’Asd Barletta 1922. Alla base della mia decisione c’è una diversa visione della gestione societaria rispetto a quella di Mario Dimiccoli con il quale ho avuto diverse divergenze nell’arco della stagione. Oggi, per il bene del Barletta, tutto è stato risolto, con Mario conservo un buon rapporto, ma devo interrompere il mio percorso in società. Ringrazio in primis i tifosi, lo staff, i calciatori, il mister, il direttore sportivo e il direttore generale per i 3 splendidi anni che hanno portato il Barletta a raggiungere risultati sino ad allora impensabili. Non posso non ricordare anche i soci Cristallo, Zingrillo, Palladino e Lattanzio, con i quali insieme a Mario ho condiviso due anni di Eccellenza indimenticabili. Conservo un buon rapporto con ogni singolo protagonista di questa fantastica storia, che mi ha portato con Mario a disputare un grande campionato di serie D, ma è ora di voltare pagina. Grazie a tutti e forza Barletta!”.

