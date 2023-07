Cerignola, Sosa e Molinaro nel mirino. Si punta a chiudere già in settimana

CERIGNOLA – Primi movimenti concreti in casa Cerignola, i gialloblù starebbero chiudendo infatti per due attaccanti provenienti dalla Team Altamura. Si tratta dell’argentino Franco Sosa e di Salvatore Molinaro, due profili molto graditi ad Ivan Tisci. Per il primo, il Cerignola avrebbe superato nelle ultime ore la concorrenza del Nardò. Il club salentino ha presentato una mega-offerta al calciatore, molto allettato invece dalla possibilità di giocare in Serie C. Vale lo stesso per Molinaro, classe 1998 che sembrava essere vicino alla permanenza in biancorosso prima dell’inserimento del Cerignola. La società ofantina cerca gente motivata, oltre che valida, a sposare il progetto. I due godono della stima di Ivan Tisci, le parti ragionano con l’intenzione di chiudere già in settimana sulla base di un biennale. L’obiettivo del direttore sportivo Elio Di Toro è quello di bruciare definitivamente la concorrenza, entrambi infatti sarebbero seguiti da altre squadre di Serie C. Non si conoscono ancora i dettagli precisi dell’eventuale operazione.

