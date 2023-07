Barletta Calcio, caccia ai primi annunci

BARLETTA – Sondaggi in corso, ma trattative chiuse ancora a quota zero. Il Barletta è ad un passo dal dire addio alla riconferma di Nicola Loiodice, che nelle ultime ore avrebbe chiuso i dettagli del suo approdo ad Altamura: l’annuncio potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì, nonostante l’esterno barese abbia manifestato la sua volontà di rimanere al Puttilli per il secondo anno consecutivo.

Situazione cristallizzata, invece, per Andrea Petta, che ha già ricevuto un’offerta importante dal Trapani. Granata economicamente in vantaggio sul Casarano che si sarebbe affacciato per un primo sondaggio, ma il difensore siciliano sarebbe maggiormente disposto ad avvicinarsi a casa se non dovesse arrivare una proposta ufficiale di rinnovo dal Barletta.

In attacco sono solo sondaggi: da Palazzo a Burzio, passando per Sosa, Santoro e Dammacco, con Strambelli fuori portata economica dopo che Giuseppe Abruzzese, procuratore di Loiodice ma anche del fantasista lo scorso anno a Casarano, ha comunicato a Pavarese le richieste del suo assistito.

Pavarese che non è a Barletta e rientrerà in città solo mercoledì. Il direttore tecnico non ha rilasciato dichiarazioni né ha tracciato una linea operativa sui nomi circolati in questi giorni. Dimiccoli, invece, sarà fuori città fino al 9 luglio ma potrebbe rientrare per poche ore giovedì, per assistere allo stage del settore giovanile biancorosso al Puttilli. Resta l’attesa per i primi annunci che diano seguito all’obiettivo dichiarato nelle settimane di maggio e giugno: vincere il girone H di Serie D.

