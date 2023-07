Matera, che colpo! Ufficiale l’arrivo dell’ex Brindisi e Cerignola Dario Maltese

Colpo d’esperienza per la mediana del Matera, che dopo la cessione di Bottalico si consola con un innesto particolarmente importante per la categoria. È infatti ufficiale l’arrivo nella Città dei Sassi di Dario Maltese. Il centrocampista classe ’92 si trasferisce in Basilicata dopo due campionati di Serie D vinti consecutivamente (il primo con il Cerignola, il secondo con il Brindisi). In play nativo di Palermo vanta oltre 200 presenze in Serie C, categoria in cui ha vestito le maglie di Giana Erminio, Alessandria, Reggiana, Viareggio e L’Aquila.

