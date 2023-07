Patierno all’Avellino, accordo raggiunto: lunedì la firma sul contratto

Dopo un pomeriggio intenso, Virtus Francavilla e Avellino hanno raggiunto l’accordo per formalizzare il trasferimento di Chicco Patierno in irpinia. Il centravanti bitontino, che già da giorni aveva un accordo totale con la società campana, firmerà lunedì il proprio contratto con i lupi.

Ora la Virtus potrà gettarsi a capofitto sul calciomercato in entrata, forte dell’ennesima plusvalenza made in Francavilla. Patierno saluta la Nuovarredo Arena lasciando un’eredità difficile da raccogliere. In un anno e mezzo è diventato il miglior marcatore della storia del club fra i professionisti, siglando 28 gol in 53 presenze. Nell’ultimo campionato disputato in biancazzurro, ha messo a segno 19 reti e confezionato 5 assist, dimostrandosi imprescindibile per il club del presidente Magrì, ringraziato per la fiducia a suon di gol e prestazioni da leader. All’età di 32 anni, Patierno è pronto per confrontarsi in una grande realtà come quella di Avellino, e tornerà alla Nuovarredo Arena da avversario.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp