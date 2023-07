Brindisi: Alfredo Piarulli nuovo diggì del settore giovanile

Il Brindisi ha affidato ad Alfredo Piarulli il ruolo di direttore generale del settore giovanile. Da dirigente vanta diverse esperienze in prime squadre e settori giovanili professionistici come Monopoli e Fidelis Andria, con cui ha vinto i campionati Primavera 3 e 4. Lo rende noto il Brindisi attraverso una nota, in cui si informa “che la prossima settimana il club terrà una conferenza stampa per presentare i nuovi staff dirigenziali e tecnici della stagione sportiva 2023 – 2024 e saranno illustrati i programmi del settore giovanile in previsione della prossima stagione.

