Definiti gli anticipi e i postici delle prime quattro giornate di serie A. Per il Lecce l’esordio sarà domenica 20 agosto, alle 20,45 al “Via del Mare” contro la Lazio. Sette giorni dopo (domenica 27 agosto), i giallorossi di D’Aversa affronteranno la Fiorentina al “Franchi” alle 18,30. Si torna in notturna con la sfida della terza giornata, in casa, contro la Salernitana (fischio d’inizio alle 20,45). Dopo la sosta per le nazionali del 10 settembre, il Lecce tornerà in campo domenica 17, alle 15,00 per sfidare all”U Power Stadium” il Monza, lì dove i salentini hanno conquistato la salvezzain serie A nell’ultima stagione.

