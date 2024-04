Futsal B/M, si ferma la corsa del Bernalda alla Serie A2

Finisce la corsa del Bernalda Futsal alla Serie A2. I ragazzi di Volpini cadono al PalaDolmen di Bisceglie di fronte a una Diaz arcigna e cinica malgrado le assenze. Da parte loro, i ragazzi di Volpini appaiono non in giornata, forse bloccati dall’importanza della posta in palio.

La chiave di volta a 5’’ dal suono della sirena sul punteggio di 1-1 (vantaggio dei locali con Rubio e pari di D’Onofrio) con la qualificazione in tasca: i lucani, in bonus di 5 falli, commettono il sesto fallo portando al dischetto Rubio che realizza il 2-1 portando le squadre ai supplementari, in cui i padroni di casa mettono in ghiaccio la qualificazione grazie alle reti di Todisco e dello stesso Rubio.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Boschiggia, Laurenzana, D’Onofrio, Grossi, Carella.

Le prime prime fasi del match sono all’insegna dell’equilibrio con Boschiggia costretto ad intervenire sul tiro ravvicinato di Iodice. Nulla può Boschiggia su una seconda palla ripresa da Rubio, il quale sulla ribattuta dello stesso portiere brasiliano indovina l’incrocio per 1-0.

Il Bisceglie insiste e sfiora il raddoppio proprio con Rubio, stavolta Boschiggia si oppone. Timido il tentativo bernaldese con Benedetto, il portiere Graziani blocca senza patemi. Le squadre vanno al riposo con il vantaggio dei padroni di casa.

Ad inizio ripresa il Bernalda cerca di scardinare l’attenta difesa pugliese avanzando Boschiggia come quinto di movimento ma la mossa non produce gli effetti sperati, i rossoblu si rendono pericolosi solo dalla media distanza con Laurenzana ma Graziani in tuffo si rifugia in angolo. La rete è nell’aria e giunge a opera di D’Onofrio che strappa la sfera ad un avversario e con una sventola di destro dalla distanza supera Graziani per 1-1.

Il Bisceglie si riversa rabbiosamente in avanti alla ricerca del gol ma le conclusioni di Rubio e Sellak trovano l’opposizione di Boschiggia e della difesa lucana. A 6:13 dal suono della sirena il Bernalda raggiunge il bonus di 5 falli.

Negli ultimi 3 minuti della gara mister Di Chiano si gioca la carta del quinto di movimento (Iodice) assediando la metà campo bernaldese: Boschiggia è abile a chiudere sul primo palo un tiro di Sellak mentre a 40’’ secondi dal suono della sirena la difesa bernaldese salva sulla linea ma a 5’’ dalla fine il Bernalda commette il sesto fallo regalando il tiro libero ai padroni di casa che lo trasformano con Rubio per il 2-1, risultato in perfetta parità di reti con la gara d’andata che porta le due squadre ai supplementari.

Nel primo tempo supplementare il Bisceglie allunga nel punteggio grazie ad un’azione in ripartenza finalizzata da Todisco per il 3-1, risultato con il quale si chiude la frazione.

Nel secondo tempo supplementare Boschiggia avanza in attacco da quinto di movimento: Grossi dalla media distanza calcia di destro ma la sfera sfiora il palo mentre la mezza girata di Benedetto risulta centrale e facile preda di Graziani.

Il Bernalda insiste con Benedetto, la palla danza sulla linea della porta biscegliese ma non entra e viene recupera da Rubio che da distanza siderale inquadra la porta per il 4-1 finale.

DIAZ BISCEGLIE: 3) Todisco 4) Evangelsita 5) Pedone 11) Rubio 16) Graziani 17) Di Benedetto 18) Sellak 19)Favaro 20) Lafranceschina 22) Iodice 23) Cosmai All. Di Chiano

BERNALDA FUTSAL: 21) Boschiggia 2) Scarnato 4) Laurenzana 5) Sali 6)Eletto 7) D’Onofrio 8) Iannuziello 9) Carella 11) Grossi 15) Lovecchio, 24)Brescia, 99) Benedetto Luciano. All. Volpini

Arbitri: 1^ Bartoli di Nocera Inferiore, 2^ Capaldi di Isernia cronometrista: Buzzachino di Taranto

Ammoniti: Iodice (Bi), Iannuziello (Be).

Marcatori: sequenza 1^ tempo Rubio (Bi) 1-0; sequenza 2^ tempo D’Onofrio(Be) 1-1; Rubio (B) 2-1; 1^ tempo supplementare Todisco (Bi) 3-1; 2^ tempo supplementare Rubio (Bi) 4-1.

