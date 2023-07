È fatta: nella prossima stagione, Luigi Samele vestirà la maglia del Taranto nella prossima stagione. Voluto fortemente da Ezio Capuano, l’attaccante pugliese approda in riva allo Jonio con la formula del prestito.

Di proprietà del Sassuolo, il 21enne, nella sua breve carriera vanta anche una presenza in Serie A con gli emiliani. La scorsa stagione ha segnato 1 gol in 12 presenze con la maglia dell’Audace Cerignola.

Nativo di Foggia, le caratteristiche del giovane attaccante richiamano la figura del classico centravanti boa grazie ai suoi 186 centimetri d’altezza. Dopo Pasquale De Sarlo, è lui il secondo volto nuovo del prossimo Taranto che si presenterà nel ritiro di Cascia.

IL COMUNICATO DEL TARANTO – La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Luigi Samele. Classe 2001, Samele approda in rossoblù dal Sassuolo con la formula del prestito sino al 30/06/2024. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Foggia, arriva al Monopoli nell’estate del 2020 per poi passare al Sassuolo nella finestra di mercato invernale della stessa stagione. Con i neroverdi si mette in mostra nel campionato di Primavera 1 anche nell’annata 2021/22. Il neo-attaccante ionico nell’ultima stagione si è diviso tra Carrarese e Cerignola. A Luigi il più caloroso benvenuto in rossoblù!

