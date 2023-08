Lecce: Ufficiale, Hjulmand ceduto allo Sporting Lisbona

Adesso è ufficiale: il Lecce ha ceduto a titolo definitivo Morten Hjulmand allo Sporting Clube de Portugal. “Grazie per averla onorata, portaci nel cuore capitano”, scrive il club giallorosso in un comunicato. Il centrocampista danese sveste la maglia giallorossa dopo averla indossata per 91 volte tra Serie A e Serie B.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp