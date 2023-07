Gallipoli, ecco il bomber: stretta finale per Pignataro

Antonio Pignataro sta per tornare in Serie D, categoria che ha conquistato da protagonista al termine della stagione 2021/2022 con addosso la casacca del Barletta. La sua avventura in biancorosso (dopo un’iniziale conferma, una momentanea esclusione ed un temporaneo reintegro) è infine terminata anzitempo. Pignataro è infatti tornato in Eccellenza a fine 2022, dove ad attenderlo c’era il Manduria. Il club biancoverde riuscì a battere la concorrenza del Gallipoli, tornato adesso prepotentemente sulle tracce del bomber. L’accordo sembra particolarmente vicino alla chiusura ed il bomber pare sia pronto a tornare in Serie D, sposando la causa giallorossa.

