Liverpool, Barcellona e Manchester City sulle tracce di un giovane del Lecce

Tutti pazzi per Patrick Dorgu. Il terzino danese, di origini nigeriane, di proprietà del Lecce, ha stregato alcune fra le maggiori big d’Europa.

Come confermato dal procuratore del classe 2004 in un’intervista rilasciata ai colleghi danesi di Bold.dk, il ragazzo sarebbe stato attenzionato da Liverpool, Barcellona e Manchester City: “So che Patrick è stato osservato da queste squadre, sebbene non sia arrivata alcuna offerta al momento. È probabile che nei prossimi giorni il Liverpool ne avanzi una, ma a Patrick ho già consigliato di restare a Lecce. Ha bisogno di giocare qui per ancora un paio di stagioni, così da sviluppare tutto il suo potenziale. Ha solo 18 anni ed il Lecce sa come valorizzare i giovani talenti”.

Il calciatore ha firmato lo scorso 3 febbraio un contratto che lo lega al Lecce fino al 2027. Nel corso della passata stagione si è reso grande protagonista della vittoria del campionato Primavera 1, totalizzando 38 presenze in stagione e siglando anche 4 gol.

