Brindisi, Danucci convoca 14 calciatori per il ritiro pre-campionato

Sono 14 i calciatori convocati da mister Ciro Danucci per il ritiro pre-campionato del Brindisi: Albertazzi, Auro, Gorzelewski, Cipolletta, Valenti, Vona, Monti, Malaccari, Ceesay, Cancelli, Fall, Golfo, Marras e Palazzo. Al gruppo si sono aggregati però anche alcuni calciatori in prova, che verranno valutati dallo staff biancazzurro in quel di Castelluccio Inferiore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp