TARANTO – Il Taranto completa il reparto difensivo con il giovane e promettente difensore Jonas Heinz, 20 anni, italiano: nato a Merano. Il cartellino del calciatore è di proprietà del Sud Tirol da dove giunge in prestito. Nella passata stagione per Heinz l’esperienza in Sardegna con la maglia della Torres, con la quale ha collezionato nove presenze.

Un “braccetto” della difesa a tre dove pr ferisce giocare a destra, calciatore strutturato e forte fisicamente, con il suo arrivo mister Capuano può chiudere il cerchio nel reparto difensivo dopo l’arrivo di Riggio (over) e la conferma di Mathias Antonini. Previste le partenze di Manetta (al Messina) e Formiconi.

