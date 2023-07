Ufficiale: Picerno, rinnovato il prestito di Novella con la Lazio

Il Picerno ha ufficializzato l’acquisto, in prestito dalla Lazio, di Mattia Novella, terzino destro classe 2001. Si tratta di un ritorno dal momento che nella passata stagione aveva già indossato la maglia dei melandrini, collezionando 33 presenze tra Serie C e playoff. Per lui anche una rete nel derby con il Potenza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp