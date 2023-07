FRANCAVILLA F.NA – Giuseppe Fornito, nuovo centrocampista della Virtus Francavilla, in esclusiva ai microfoni di Antenna Sud ha parlato del suo arrivo in biancazzurro: “È il progetto ideale per me, non vedo l’ora di scendere in campo. Voglio essere un esempio per i più giovani e ripagare la fiducia della società. Ho sensazioni bellissime”.

