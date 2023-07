Colpo di scena: Malaccari rifiuta Caserta e sposa il ‘suo’ Brindisi

I colpi di scena nel calciomercato sono sempre rientro l’angolo. È così, all’improvviso si riapre la trattativa tra Nicola Malaccari e il Brindisi. Il calciatore sembrava ormai promesso sposo della Casertana (aveva ricevuto anche numerose proposte da club di Serie C), aveva deciso di partire per motivi legati ad esigenze di famiglia ma dopo un’attenta riflessione avrebbe deciso di restare alla corte di Ciro Danucci. Una scelta di cuore di uno dei protagonisti della splendida cavalcata in Serie C. Per lui, come annunciato nel corso di ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, è pronto un contratto biennale con fascia da capitano. Salvo ulteriori colpi di scena, la trattativa dovrebbe concludersi a momenti.

