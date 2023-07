Calcio Foggia | Salandra: “Canonico imprescindibile per azzeramento debiti, sua risposta poco garbata”

Con una nota stampa l’imprenditore Antonio Salandra ha confermato le voci riguardanti un rifiuto dell’offerta da parte del patron del Foggia Nicola Canonico, definendo poco garbata la risposta del numero uno della società rossonera e ribadendo il fatto che la sua cordata non è disposta ad accollarsi l’intero debito e che la partecipazione economica di Canonico è imprescindibile per portare avanti la trattativa. Di seguito la nota

“Egregio Dottor Canonico,

La sua “uscita” non meriterebbe risposta, ma per rispetto delle tante persone che hanno voluto onorarmi della loro fiducia, sono costretto a farlo.

L’offerta a Lei recapitata ha come precipuo scopo quello di consentire al Foggia Calcio di azzerare i debiti della Sua gestione chiedendo al riguardo la sua imprescindibile collaborazione.

La buona tenuta dei conti e’ fondamentale per una oculata gestione ed è il presupposto di qualsiasi programmazione … ma questo forse non le interessa molto.

La sua risposta, poco rituale e soprattutto poco garbata, rivolta ad imprenditori da sempre abituati ad onorare gli impegni assunti denota un atteggiamento poco rispettoso nei confronti della città.

Per il resto, quando avrà risolto il contenzioso con la Dottoressa Pintus e pagato i debiti della sua gestione saremo lieti di essere da Lei invitati a scuola di serietà”.

Antonio Salandra

