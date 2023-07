Eccellenza: Il Bisceglie ha un nuovo preparatore atletico

Il Bisceglie ha inserito nello staff tecnico della prima squadra del preparatore atletico Giuseppe Piccolo.

Profilo giovane (25 anni), competente e assai motivato, Piccolo è in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie nonché della laurea magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie e può annoverare nel suo percorso già diverse esperienze, tra cui quella di collaboratore del preparatore atletico del Bisceglie in serie D nel 2021/22.

Nella medesima stagione ha ricoperto il ruolo di preparatore atletico a Casalbordino (Eccellenza abruzzese), mentre lo scorso anno ha maturato altre parentesi importanti in qualità di responsabile della preparazione sia con il Canosa (Eccellenza) sia con il Città di Trani 2019 (Promozione).

