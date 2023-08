Per Malik Opoola si riapre a sorpresa la pista Nardò

Si è riaperta a sorpresa la pista Malik Opoola per il Nardò. La trattativa con la Carrarerese pare sia ormai definitivamente saltata, e sebbene l’entourage del calciatore spinga affinché il classe 2004 giochi il prossimo campionato di Serie C, pare che il ragazzo apprezzi la destinazione e l’eventuale approdo in Salento. L’offerta dei granata, del resto, è troppo allettante per non essere presa in considerazione.

