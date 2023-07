Virtus scatenata: dai possibili ritorni di Toscano e De Marino, all’obiettivo Fazio

La Virtus Francavilla si è resa assoluta protagonista della scorsa settimana in chiave calciomercato, ufficializzando ben quattro innesti. Il club biancazzurro, fra i più attivi in Lega Pro considerando entrate e uscite, non è però sazio ed il direttore sportivo Domenico Fracchiolla è al lavoro per chiudere altri colpi.

Per il centrocampo si è a lavoro per un ritorno di lustro, ossia quello di Marco Toscano. Il mediano di proprietà del Gubbio potrebbe tornare in biancazzurro dopo un anno trascorso in Umbria, ma l’evolversi della trattativa è vincolato dal futuro di Francesco Giorno. Il classe ’93 è rientrato alla base dopo una stagione trascorsa in prestito al Piacenza e la sua uscita è ad oggi cruciale per provare a chiudere l’operazione Toscano. Per questa ragione potrebbe nascere nelle prossime ore una proposta di scambio, con i due centrocampisti sul piatto.

Quello di Toscano non è però l’unico ritorno per il quale si sta ragionando. È infatti possibile che dalla Juventus possa tornare Davide De Marino, esterno di proprietà dei bianconeri tornato all’Under 23 dopo una stagione trascorsa a titolo temporaneo proprio nella città degli Imperiali. Resta da comprendere la formula dell’operazione, ma le parti si incontreranno nelle prossime ore.

Nelle retrovie dovrebbe uscire Alessandro Caporale, pronto all’addio dopo cinque anni di Virtus Francavilla. Sulle tracce del difensore salentino era piombato con insistenza il Lecco, ma il caos iscrizioni ha inevitabilmnete complicato l’affare. Nel caso in cui Caporale dovesse trovare una nuova collocazione, ecco che la Virtus sarebbe pronta a rimpiazzarlo con Pasquale Fazio. Il centrale ex Ternana, Trapani e Fidelis Andria è in uscita dal Catanzaro, club con il quale ha vinto l’ultimo campionato di Serie C.

Come confermato dallo stesso Antonio Magrì ai nostri microfoni, arriveranno anche due portieri: un under e un over. Due dei nomi presenti sul taccuino dei direttori Fracchiolla e Antonazzo sono quelli di Miguel Angel Martinez e Luca Bolletta. Il primo è un estremo difensore 28enne svincolato dopo un anno trascorso in forza al Pordenone, mentre il secondo è un classe 2004 di proprietà dell’Ascoli.

Infine, è al momento in stand-by lo scambio con l’Alessandria, con protagonisti Elimelech Enyan e Arensi Rota.

