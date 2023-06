Un club di Serie A sulle tracce di Michael Folorunsho

L’avventura a Bari di Michael Folorunsho è terminata con la finale playoff persa con il Cagliari. Il centrocampista classe 1998 è rientrato ufficialmente al Napoli dopo due stagioni disputate in prestito al Bari, e sebbene una sua permanenza in azzurro sia al momento da escludere, non si chiudono per lui le porte della Serie A. Sulle sue tracce, infatti, pare sia finito l’Empoli. Il club toscano sembra sia fortemente interessato ad aggiudicarsi le prestazioni dell’ex Virtus Francavilla, e stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio ci sarebbe già stato un incontro fra le parti.

