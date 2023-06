Lecce: Due nomi per la panchina, Baroni verso Verona

Ufficializzato l’addio a Marco Baroni, protagonista di due stagioni di successo (promozione in A e salvezza con una giornata d’anticipo), il Lecce è alla ricerca del nuovo allenatore. Al momento, sarebbero due le piste seguite da Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera: la prima, più accreditata, porta a Roberto D’Aversa, la cui ultima esperienza come tecnico risale al 2021-2022 con la Sampdoria. L’altra pista conduce a Leonardo Semplici, nella stagione appena conclusa sulla panchina dello Spezia, retrocesso in Serie B dopo lo spareggio con il Verona. E a proposito del Verona, il nuovo allenatore potrebbe essere proprio Marco Baroni, al quale è stato proposto un biennale.

