Brescia: Cellino presenta iscrizione sia in Serie B che in C

Massimo Cellino, presidente del Brescia, oltre a presentare la domanda di iscrizione alla Serie C, ha fatto notificare anche quella per la B. La posizione della Reggina è delicata, e Cellino pretende chiarezza in merito alla ristrutturazione del debito dei granata che consentirebbe di iscriversi al campionato cadetto. Per essere in regola i calabresi avrebbero dovuto versare 7.5 milioni di euro entro la mezzanotte del 20 giugno, per sanare le posizioni relative a stipendi dei giocatori, contributi Irpef e Inps. Il Brescia, inoltre, ha comunicato di aver inoltrato alla Procura Federale presso la FIGC e alla Procura Generale del CONI notizia di illecito e richiesta di esercizio del potere disciplinare ai sensi dell’art. 118. Se la Reggina non dovesse riuscire a iscriversi, in quanto sconfitta ai playout a essere ripescata sarebbe proprio la società lombarda.

