Virtus Francavilla, il nome nuovo per la porta è quello di Francesco Forte

Il nome di Francesco Forte torna di moda in casa Virtus Francavilla. L’estremo difensore di proprietà del Monterosi è finito nel mirino del direttore generale biancazzurro Domenico Fracchiolla, ancora a caccia di una coppia di portieri da regalare a mister Alberto Villa. Se come under continua a piacere il classe 2004 Luca Bolletta, come over il nome di Miguel Angel Martinez non entusiasma troppo i verici societari. È per questo che si starebbero valutando alcune alternative: fra queste spicca il valido profilo di Forte.

L’estremo difensore calabrese era stato accostato alla Virtus già la scorsa estate, quando era ancora in uscita dall’Avellino. Un anno fa il tutto si concluse con un nulla di fatto a causa della necessità di acquistare un portiere giovane (tant’è che arrivò il classe 2000 Michele Avella) ma questa volta l’affare potrebbe avere un esito differente. Forte ha vestito la casacca della Tuscia nella seconda metà dello scorso campionato ed ha ancora un anno di contratto con il Monterosi. Ciò però non esclude che nei prossimi giorni la Virtus tenti un affondo concreto. Al momento i portieri a disposizione di mister Alberto Villa in ritiro sono due giovanissimi: Francesco Carretta e Angelo Castiglia.

