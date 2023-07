Barletta Calcio, entusiasmo per il primo giorno di ritiro

BARLETTA – Importante affluenza di pubblico al Puttilli per il primo giorno di ritiro del Barletta Calcio. Lavoro dei biancorossi al via in sede, allenamenti in via Vittorio Veneto fino al 13 agosto con tre amichevoli programmate contro Avellino, Molfetta e Bari Primavera. Il gruppo di Ciro Ginestra è pronto per la stagione 23/24.

Il tecnico del Barletta promette il massimo impegno per l’obiettivo della vittoria del campionato, come dichiarato anche dalla dirigenza biancorossa nelle precedenti conferenze stampa: 24 elementi già ufficiali a disposizione, con un ulteriore blocco di ragazzi in prova.

Mercato ancora da puntellare, il Barletta cerca un centravanti e un’occasione vantaggiosa dalla Serie C. Valutazioni economiche in corso, dalle quali dipenderà anche l’eventuale acquisto di un altro difensore. Al raduno, inoltre, presente Francisco Lima, ex calciatore ed attuale procuratore.

