Erminio Campa di Copagri Taranto nel CdA di Agromed

Pensare a un nuovo modello di sviluppo del territorio è possibile, scommettere sulla riconversione del patrimonio edilizio inutilizzato e l’innovazione tecnologica è l’alternativa.

Lo sa bene Agromed, la società di benefit interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Taranto che punta alla crescita attraverso le produzioni locali, la logistica e il turismo gastronomico.

Agromed si occuperà della gestione dell’ex stabilimento tessile Miroglio di Castellaneta (Taranto), l’impianto sarà la sede di un hub all’avanguardia che si occuperà della ricezione, lavorazione e stoccaggio dei prodotti della filiera agroalimentare. I lavori sono in corso e nel frattempo anche l’asset nel Consiglio di amministrazione sta cambiando.

Erminio Campa, viticoltore e presidente della Copagri di Taranto, è stato eletto e ha fatto il suo ingresso nel Consiglio di amministrazione. “Sono onorato per questa nomina, esprimo un sincero ringraziamento al presidente Vincenzo Cesareo per la fiducia – dichiara Erminio Campa -. Cercherò con il mio contributo di valorizzare e promuovere le eccellenze agricole della provincia di Taranto”.

”Gli agricoltori sono i veri custodi del territorio, tutto l’anno, sono sul campo, senza sosta alla mercé delle intemperie, della siccità e del cambiamento climatico. Le perdite economiche e i cali di produzione condizionano una situazione di per sé già precaria, sono oberati da elevati costi produttivi e previdenziali che ne riducono la competitività. Dobbiamo lavorare per assicurare agli imprenditori agricoli una remunerazione giusta ed equa. Le eccellenze gastronomiche, tipiche e di qualità sono il nostro miglior biglietto da visita, gli imprenditori agricoli sono gli ambasciatori del made in Puglia a tavola e meritano tutta la nostra attenzione”, conclude Campa.

