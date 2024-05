Bari, volley e padel per il nuovo Palamartino

BARI – Rendere il Palamartino, al centro del quartiere Libertà, un polo attrattivo per tutto il territorio, un hub cittadino di riferimento e un luogo di inclusione sociale per chi voglia fare sport, con una particolare attenzione per i più giovani e gli adolescenti. E così beach volley, padel e pickleball si sommano all’offerta del contenitore sportivo. I lavori all’esterno della struttura, avviati a giugno scorso, sono terminati.

A questi interventi si aggiunge quello di efficientamento energetico, con il potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente di circa 12 Kwh. Previsto anche l’uso di una batteria d’accumulo. Una moderna app, inoltre, consente di monitorare i flussi di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e immagazzinata nella batteria in modo da avere un controllo costante dei consumi. Questi interventi, insieme al relamping della palestra, consentiranno di raggiungere la quasi autonomia elettrica dalla rete realizzando così un importante obiettivo in termini di sostenibilità economica e ambientale.

