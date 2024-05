BARI – Il direttore sportivo Ciro Polito sarebbe stato vittima di un’aggressione di ritorno dalla trasferta di Cittadella. Il dirigente napoletano non ha accompagnato la squadra in aereo, ma ha lasciato il Veneto autonomamente. Presso l’Autogrill di Occhiobello avrebbe subito un’aggressione da alcuni facinorosi. Polito sarebbe stato preso a pugni e calci dagli aggressori. Al momento non si sa se l’episodio di violenza sia legato alla crisi di risultati della squadra biancorossa o se si tratta di una rapina. Si attende nelle prossime ore un comunicato da parte della società.

