Taranto, in arrivo un importante colpo a centrocampo

TARANTO – Sarebbe stato raggiunto l’accordo tra il Taranto e il centrocampista Simone Calvano, 30 anni, proveniente dalla Pro Vercelli.

Un mediano di grande esperienza, ha disputato numerosi campionati di serie C, ma nella sua carriera c’è anche un campionato di serie A con il Verona nel 2018 e una trentina di presenze in B sia con gli scaligeri che con la Juve Stabia. La trattativa sembra essersi conclusa positivamente, è stato lo stesso Capuano a caldeggiare l’arrivo di Calvano in rossoblù. Un innesto importante per il centrocampo ionico, per conferire qualità e esperienza al reparto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp