Ufficiale: Taranto, biennale per Simone Calvano

TARANTO – Raggiunto l’accordo tra il Taranto e il centrocampista Simone Calvano, 30 anni, proveniente dalla Pro Vercelli. Un mediano di grande esperienza, ha disputato numerosi campionati di serie C, ma nella sua carriera c’è anche un campionato di serie A con il Verona nel 2018 e una trentina di presenze in B sia con gli scaligeri che con la Juve Stabia. La trattativa sembra essersi conclusa positivamente, è stato lo stesso Capuano a caldeggiare l’arrivo di Calvano in rossoblù. Un innesto importante per il centrocampo ionico, per conferire qualità e esperienza al reparto.

Il comunicato del Taranto – La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Simone Calvano sino al 30/06/2025. Classe 1993, Calvano è cresciuto nel settore giovanile del Milan, club con il quale ha vinto una Coppa Italia Primavera. Per il neo-centrocampista rossoblù la prima esperienza in serie C arriva con il San Marino. L’anno successivo però si trasferisce all’Albinoleffe. Terminata la stagione con i lombardi, passa alla Pistoiese mentre nell’annata 2015/16 si divide tra Teramo e Tuttocuoio. Dopo l’esperienza con il club toscano approda alla Reggiana dove si mette in luce. Nella stagione 2015/16 infatti esordisce in serie A con la maglia del Verona e timbra ben 15 presenze con i veneti. L’anno dopo si divide in serie B tra i gialloblù ed il Padova, squadra con la quale termina l’annata 2018/19. Nell’estate del 2019 si trasferisce alla Juve Stabia sempre in serie B. Nel 2020 decide di tornare in serie C con la maglia della Triestina. Dopo i due anni trascorsi con la compagine alabardata, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Pro Vercelli. Il centrocampista ha già raggiunto i suoi compagni e mister Capuano nel ritiro di Cascia. Diamo a Simone il benvenuto in riva allo Ionio e gli auguriamo le migliori fortune con la maglia rossoblù!

