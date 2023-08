Virtus Francavilla: Linas Megelaitis e Diego Zuppel sul taccuino di Antonazzo

Dopo l’addio di Domenico Fracchiolla, il calciomercato della Virtus Francavilla è interamente nelle mani (fidate) del direttore sportivo Angelo Antonazzo. La rosa dei biancazzurri è al momento un cantiere aperto, e sebbene in ritiro tanti giovani abbiano ben figurato agli occhi di mister Alberto Villa, non si può certamente negare che la formazione del tecnico ex Pergolettese abbia ad oggi bisogno di rinforzi. Nelle ultime ore Antonazzo avrebbe sondato il mediano lituano Linas Megelaitis, ad oggi svincolato dopo la retrocessione della Viterbese. Il classe ’98 ex Lecce, Gubbio e Sicula Leonzio è un obiettivo concreto per il centrocampo, così come lo è per l’attacco Diego Zuppel. Quest’ultimo, attaccante classe 2002 di proprietà dello Spezia, ha militato lo scorso anno in forza al Messina, società con la quale nelle ultime settimane la Virtus è rimasta in contatto per parlare di svariati calciatori: da Perez a Giorno, passando per Ekuban e Daga. Il centravanti nativo di Castiglione del Lago è al momento uno dei maggiori candidati per completare il reparto offensivo biancazzurro, ma prima sarà necessario completare alcune uscite. Per la porta continuano a piacere Forte e Martinez, mentre prosegue il flirt fra Caporale ed il Lecco, possibile prossima destinazione del difensore salentino.

