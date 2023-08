Calciomercato: le trattative in tempo reale di pugliesi e lucane

Aperto ufficialmente il calciomercato professionistico, Antenna Sud segue in tempo reale tutte le trattative dei club pugliesi e lucani. Aggiorna questa pagina per conoscere le ultimissime notizie.

Rivedi le puntate di Speciale Calciomercato:

« Prev 1 / 9 Next » SPECIALE CALCIOMERCATO DEL 23 AGOSTO 2023 Speciale Calciomercato del 22 Agosto 2023 SPECIALE CALCIOMERCATO DEL 21 AGOSTO 2023 « Prev 1 / 9 Next »

GIOVEDÌ 24 AGOSTO 2023

12.35 – Ufficiale: Foggia, dalla Fiorentina arriva Mattia Fiorini. QUI per approfondire

12.13 – Ufficiale: Ciro Panico è un calciatore del Taranto. QUI per approfondire

11.34 – Ufficiale: Giorgio Caputo (portiere 2004) dal Taranto al Monopoli. QUI per approfondire

11.19 – Ufficiale: Giuseppe Nicolao è del Brindisi. QUI per approfondire

10.40 – Ufficiale: Giovanni Cutrona è dell’Altamura.

10.01 – Ufficiale: Lecce cede in prestito il portiere Stefano Milli (2004) al Nardò.

09.44 – Ufficiale: Lecce, Mats Lemmens, esterno destro 2002, in prestito al Lecco.

8.30 – Ufficiale: Javi Morales è un nuovo calciatore del Gravina.

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO 2023

23.00 – Taranto, irruzzione per Kanoutè. Il calciatore è in uscita dall’Avellino.

21.00 – Brindisi, piace l’attaccante dell’Ancona Federico Moretti.

20.45 – Manfredonia, si riaprono le piste Mansour e Giacobbe.

20.30 – Il Nardò guarda in casa Lecce: piace non solo Milli, ma anche il classe 2004 Dario Daka. Potrebbe arrivare anche Latagliata dalla Virtus Francavilla.

20.15 – Il Cerignola segue Luca Senigagliesi, ala classe ‘1998 della Recanatese.

20.00 – Il Brindisi sarebbe finito sulle tracce di Luca Lombardi, laterale offensivo classe 2002 di proprietà dell’Ancona. Piace anche Niccolò Bellucci della Spal.

17.55 – Monopoli: chiuso Francesco Spalluto, attaccante 2001. Annuncio tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto.

17.00 – Taranto: nel mirino il difensore Ciro Panico (1999) del Cosenza.

15.30 – Barletta, capitolo uscite: Rastelletti torna alla Vis Pesaro, Barbarello verso l’Eccellenza campana, Palarella al Matera. Fornaro potrebbe restare.

15.11 – Ufficiale: il Cerignola annuncia Matteo Ghisolfi, centrocampista 2002, in prestito dalla Cremonese.

Ufficiale: Foggia, Emmanuele Salines torna in rossonero. QUI per approfondire 14.54 –

Ufficiale: Brindisi, firmano Bunino e Mazia. QUI per approfondire 14.31 –

14.00 – Marco Perrotta e il Padova sono sempre più vicini. Pronto per lui un contrato biennale. Il difensore classe ’94 lascerà il Bari.

Ufficiale: Potenza, biennale per Nicolò Armini. QUI per approfondire 13.13 –

Ufficiale: Monopoli ingaggia Riccardi e rinnova con De Risio. QUI per approfondire 12.52 –

12.30 – Bari, per l’attacco spunta il nome di Massimo Coda. Operazione difficile, ma non impossibile.

12.15 – C’è la firma: Andrea Mazia è un nuovo calciatore del Brindisi.

12.08 – Il Cerignola segue Antonio Matera, in uscita dall’Avellino, per il centrocampo.

11.55 – La Virtus Francavilla è pronta ad accogliere Diego Zuppel. Il calciatore sta risolvendo in queste ore il contratto che lo lega allo Spezia.

MARTEDI’ 22 AGOSTO 2023

17.35 – Ufficiale: Loris Palazzo ha rescisso consensualmente il proprio contratto con il Brindisi. Annunciato l’arrivo di Gianmarco De Feo. QUI per approfondire.

17.30 – Foggia, si fa sul serio per Michele Ferrara, difensore classe 1993 ex Catania, Monopoli e Messina.

15.00 – Foggia, inserimento della Virtus Entella per Ivan Kontek del Cesena.

12.00 – Molfetta: in caso di ripescaggio in Serie D, fari puntati su Raffaele Bianco.

11.00 – Lecce: per il centrocampo piace il giovane Giacomo Faticanti, di proprietà della Roma.

10.00 – Di Benedetto e Di Toro a colloquio: operazioni in vista fra Fidelis Andria e Audace Cerignola. I federiciani spingono per D’Ausilio.

9.30 – Il Cerignola medita il colpo di fine mercato: nel mirino c’è Jacopo Dezi.

9.00 – Brindisi, ancora un under in difesa? Sondaggio per Mattia Rutigliano, classe 2005.

LUNEDI’ 21 AGOSTO 2023

23.00 – Taranto sulle tracce di Federico Vazquez, attaccante del Gubbio ex Virtus Francavilla.

22.30 – Foggia: piace Michele Ferrara, difensore classe ’93 ex Monopoli e Brindisi.

22.00 – Cerignola, nelle prossime ore verranno formalizzati i rinnovi di Galo Capomaggio, Luca Russo e Giuseppe Coccia.

21.30 – Potenza, il nome nuovo per la mediana è quello di Danilo Bulevardi, di proprietà del Gubbio.

21.00 – Gravina, si segue con interesse il centrale spagnolo Morales Javier.

20.45 – Ufficiale: Luigi Conticchio al Fasano.

20.40 – Ufficiale: Giuseppe Battimeli è un nuovo calciatore della Team Altamura.

20.30 – Bari, si complica la pista Pajac.

20.20 – Fidelis Andria, offerta per Michele D’Ausilio prontamente rifiutata dal Cerignola.

20.15 – Cerignola, in prova Jonathan Mutshatsha, centrocampista belga classe 2003 proveniente dal Royale Union Saint Gilloise. Lorenzo Gonnelli resta in uscita, su di lui ci sarebbe il Trento.

20.00 – Brindisi, è fatta per Gianmarco De Feo. L’ala classe ’94 arriva dall’Imolese.

19.30 – Cerignola, tutto fatto per Matteo Ghisolfi dalla Cremonese. Il centrocampista classe 2002, nella passata stagione al Giugliano, potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.

19.14 – Ufficiale: Il Taranto annuncia Patrick Enrici. QUI per approfondire

18.00 – Cassio Cardoselli rinnova il proprio contratto con la Virtus Francavilla. Accordo fino al 2025.

15.50 – Casertana: piacciono Alexis Ferrante, Filippo Damian e Andrea Gallo.

14.32 – Ufficiale: Taranto, Antonio Romano rinnova. QUI per approfondire

13.00 – Virtus Francavilla, in arrivo l’attaccante Diego Zuppel. QUI per approfondire

12.30 – Cerignola, rifiutata un’offerta della Triestina per Mattia Tascone.

12.15 – Monopoli e Cerignola continuano a contendersi Antonino Viola.

12.10 – Brindisi, in arrivo in prestito secco dal Bologna il trequartista classe 2004 Andrea Mazia.

12.00 – Monopoli, piace Samuele Spalluto, attaccante classe 2001 di proprietà della Fiorentina. Bussaglia verso la Pro Sesto.

11.30 – Cerignola, tante sirene per i big: primo approccio del Brescia per Ismail Achik, gli occhi della Triestina su Mattia Tascone, pressing del Lecco per Giancarlo Malcore. QUI per approfondire

11.00 – Foggia, tentativo in corso per il difensore classe 1994 Marco Perrotta, attualmente di proprietà del Bari.

VENERDÌ 18 AGOSTO 2023

16.05 – Foggia, è fatta per Mattia Fiorini, mediano classe 2001 di proprietà della Fiorentina.

15.50 – Gallipoli, ad un passo gli innesti di Paolo Bianco e Carlo Clemente. Il primo è un terzino sinistro classe 2003, mentre il secondo è il centrale classe ’98 ex Altamura, Bitonto, Fidelis Andria e Brindisi.

GIOVEDÌ 17 AGOSTO 2023

23.30 – Bari, tutto fatto per Cheddira al Napoli. Firmerà un contratto di 4 anni e andrà in prestito al Frosinone. Praticamente definito anche l’arrivo in prestito di Koutsopias dal Benevento.

23.20 – Lecce, è fatta per Nikola Krstovic: l’attaccante sarà domani mattina in città per sostenere le visite mediche.

18.35 – C’è l’annuncio: Kevin Candellori è un nuovo calciatore del Potenza. Il centrocampista classe ’96 ha firmato un contratto di un anno.

18.00 – Il Monopoli irrompe su Antonino Viola, portiere classe 2003 accostato più volte a Cerignola e Nardò. Il giocatore arriverebbe in prestito. Anche Pasquale Riccardi, esterno offensivo classe 2003 del Potenza viaggia verso la Puglia.

17.20 – Ufficiale: Francesco Forte è il nuovo portiere della Virtus Francavilla.

16.07 – Ufficiale: Taranto: Crecco in prestito al Latina. QUI per approfondire

12.00 – Bari, ufficiale l’arrivo di Malcom Edjouma in prestito con opzione di riscatto dall’Fcsb Bucarest.

11.00 – Per la Virtus Francavilla quello di oggi è il Forte-Day. Il portiere è atteso in città nel primo pomeriggio. L’ex Avellino approda in biancazzurro in prestito dal Monterosi Tuscia.

10.00 – Bari, per la fascia sinistra c’è anche Marko Pajac. Il difensore del Genoa arriverebbe in prestito con la compartecipazione all’ingaggio da parte della società ligure. Il croato è reduce da un’operazione al crociato che lo tiene fuori dal campo da novembre.

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO 2023

22.00 – Gallipoli, ufficiale l’arrivo di Mattia Trinchera, difensore classe 1999.

20.25 – Barletta, Fabricio Ponzo resta momentaneamente in biancorosso. Incontro tra il centrocampista argentino classe 2004 e la dirigenza biancorossa, si valuta la sua partenza per il ritiro di Rivisondoli. Fidelis Andria che resta alla finestra.

19.50 – Brindisi, in chiusura la trattativa Giuseppe Nicolao, terzino del Gubbio.

19.00 – Ufficiale: Michael Folorunsho è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona. L’ex Bari e Virtus Francavilla passa in gialloblù in prestito dal Napoli.

18.00 – Bari, trattativa in stato avanzato per Ilias Koutsoupias.

15.00 – Malcom Edjouma è atterrato a Bari: inizia la sua avventura da calciatore biancorosso.

14.50 – Ufficiale: il portiere classe 2002 Ivan Saio passa in prestito dalla Sampdoria al Brindisi.

13.45 – Alfonso Palladino è un nuovo calciatore del Fasano. Il terzino classe 2005 è alla propria prima esperienza in Serie D.

12.45 – Il centrocampista classe 2004 Nicola D’Addario passa in prestito dal Bari al Gravina.

12.30 – Virtus Francavilla, ufficiale l’innesto di Andrea Accardi. QUI per approfondire.

10.00 – Lecce, stretta per Krstovic: si può chiudere in giornata.

9.45 – Matera, confermato il difensore croato Emanuele Dubaz.

MARTEDÌ 15 AGOSTO 2023

15,33 – Bari: Cheddira sempre più vicino al Frosinone.

15.00 – Bari: L’ex Folorunsho a un passo dal Verona.

12.15 – Lecce, il nome nuovo per l’attacco è quello di Alexandre Mendy del Caen. Il club francese valuta la punta 3/4 milioni di euro.

10.51 – Ufficiale: Bari, Davide Diaw arriva in prestito dal Monza. QUI per approfondire

LUNEDI’ 14 AGOSTO 2023



23.12 – Ufficiale: Lecce, Mohamed Kaba firma un quadriennale. QUI per approfondire

19.00 – Ufficiale: L’ex Taranto Alessandro Provenzano firma per il Pontedera.

18.00 – Bari, nel ruolo di terzino sinistro interessa Frabotta: il 24enne, ex Lecce, è di proprietà della Juventus. Dialoghi in corso.

13.10 – Virtus Francavilla, è fatta per il portiere Francesco Forte. QUI per approfondire.

12.50 – Ufficiale: Pasquale Fazio è un nuovo calciatore del Monopoli. QUI per approfondire

12.00 – Audace Cerignola: Saracco e Langella verso l’addio. QUI per approfondire.

11.00 – Virtus Francavilla, è fatta per il ritorno in biancazzurro di Davide De Marino. QUI per approfondire.

DOMENICA 13 AGOSTO 2023

20.17 – Ufficiale: Lecce, Hjulmand ceduto allo Sporting Lisbona. QUI per approfondire

20.15 – Bari: È fatta anche per Davide Diaw, attaccante classe 1992 del Monza.

20.08 – Ufficiale: Bari, Brenno arriva in prestito dal Gremio. QUI per approfondire

14.00 – Bari, accelerazione per Malcolm Edjouma. Il giocatore arriverebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto.

SABATO 12 AGOSTO 2023

18.30 – Potenza Calcio, ufficiale: il club rossoblù ha acquisito a titolo temporaneo le prestazioni del difensore Andrea Hristov.

14.35 – Taranto, colpo in difesa. È fatta per il centrale del Lecco Patrick Enrici.

14.30 – Virtus Francavilla, trattativa in stato avanzato per Andrea Accardi.

14.00 – Brindisi, arriva il portiere Ivan Saio dalla Sampdoria. Il classe ’02 ha giocato 26 gare lo scorso anno con la maglia dell’Arzignano.

13.30 – Fidelis Andria, tentativo per l’ex Bisceglie Eddy Mansour che pochi giorni fa era stato vicinissimo al Manfredonia.

13.15 – Bari, Cheddira sempre più lontano. Vicino il passaggio in prestito con diritto di riscatto al Frosinone.

13.00 – Bitonto, tutto fatto per il prestito di Samuele Demichele, esterno offensivo classe 2004 di proprietà del Monopoli.

VENERDI’ 11 AGOSTO 2023

13.30 – Foggia, ufficiale l’arrivo del difensore Marzupio. L’ex Pro Sesto ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

13.00 – Bari, c’è la firma di Sibilli. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Pisa.

11.00 – Monopoli, per l’attacco trattativa con Adorante della Triestina.

GIOVEDI’ 10 AGOSTO 2023

18.15 – Offerta del Monopoli per Fazio. La società biancoverde punta anche a Dubickas del Pisa, su cui c’è anche la Lucchese.

18.00 – Ufficiale: Caporale passa dalla Virtus Francavilla al Lecco

15.00 – Virtus Francavilla, è fatta per il rinnovo di Andrea Risolo. Accordo fino al 2025.

12.25 – Ufficiale: Gavazzi è della Virtus Francavilla. Il giocatore arriva dalla Vis Pesaro a titolo temporaneo.

11.00 – Ufficiale: Pablo Rodriguez passa dal Lecce all’Ascoli a titolo temporaneo. L’attaccante spagnolo ha prima prolungato di un anno il proprio contratto con il club salentino.

10.30 – Fidelis Andria, timido sondaggio per l’attaccante del Foggia Durdan Vuthaj.

10.00 – Potenza, in arrivo Andrea Hristov. Il difensore bulgaro è pronto a lasciare il Cosenza.

9.30 – Gravina, in arrivo l’attaccante ex Virtus Francavilla Francesco Puntoriere.

9.00 – Il Monopoli continua a pensare a Federico Vazquez per l’attacco. Sarà però prima necessaria l’uscita di Santaniello.

MERCOLEDI’ 9 AGOSTO 2023

22.30 – Il Brindisi mette nel mirino un attaccante di proprietà dell’Ancona.

22.00 – Fine della telenovela: Malik Opoola è un nuovo calciatore della Carrarese.

21.30 – Bari, sempre più vicino Giuseppe Sibilli. L’attaccante arriverà dal Pisa: affare in chiusura.

21.14 – Ufficiale: Taranto, tesserato Gianmarco Papaserio. QUI per approfondire

20.30 – Manfredonia sulle tracce di Mirko Giacobbe, centrocampista di esperienza per la categoria.

15.37 – Ufficiale: Taranto, Loris Zonta ha firmato. QUI per approfondire

14.00 – Monopoli, sondaggio per Fazio del Catanzaro. Sempre viva la pista Celiento.

13.20 – Andrea Saraniti verso il Lamezia. L’attaccante dunque non rimarrà a Casarano. QUI per approfondire.

12.00 – C’è la firma: Danny Puci è un nuovo calciatore del Casarano. QUI per approfondire.

11.00 – Barletta, ufficializzati Andrea Lobosco e Ettore Christian Rizzo.

MARTEDI’ 8 AGOSTO 2023

20.15 – Virtus Francavilla, il piano A per la difesa risponde al nome di Fabio Gavazzi. QUI per approfondire.

18.15 – Casarano, ufficiale l’innesto di Enrico Giannini. QUI per approfondire.

18.00 – Monopoli, ufficiale Borello. Firma fino al 2025. Bussaglia verso la Pro Sesto. Avviati i contatti con il Gubbio per uno scambio Vazquez-Santaniello.

15.00 – Lecce, Pablo Rodriguez verso la cessione in prestito. L’attaccante spagnolo sarebbe particolarmente vicino all’Ascoli.

12.32 – Ufficiale: Taranto, rinnova anche Alfredo Bifulco. QUI per approfondire

12.20 – Cerignola, il Sorrento vuole Filippo D’Andrea: sul piatto dell’attaccante c’è un triennale.

12.15 – Brindisi, in chiusura l’affare Ivan Saio. Il portiere classe 2002 arriva dalla Sampdoria. Sfumato ufficialmente Lamesta, che ha firmato a Rimini.

11.20 – Gallipoli, colpo per la categoria: in arrivo l’esperto centrocampista Giacomo Zappacosta.

11.00 – Ufficiale: Marco Bleve passa in prestito dal Lecce alla Carrarese.

LUNEDI’ 7 AGOSTO 2023

21.30 – Il Taranto mette nel mirino l’ex Pro Vercelli Giovanni Corradini, centrocampista classe 2002 di proprietà della Fiorentina. Mauro Semprini potrebbe essere reintegrato in rosa.

21.15 – Onofrio Turitto pronto a passare dal Manfredonia al Molfetta.

21.10 – La Virtus Francavilla pensa ad un altro ex Viterbese: Linas Megelaitis è il nome nuovo per il centrocampo. QUI per approfondire.

21.00 – Gravina, in arrivo il mediano classe 2004 Manuele De Min in prestito dal Frosinone.

20.50 – L’ex Virtus Francavilla Fabio Delvino conteso da Barletta e Bitonto. Biancorossi in vantaggio.

20.45 – La Fidelis Andria lavora al colpo Luis Maldonado.

20.30 – Nardò, si riapre a sorpresa la pista Malik Opoola. In arrivo anche Axel Lacazette. QUI per approfondire.

19.40 – Ufficiale Lipo al Barletta.

18.56 – Taranto: Gianluca Mastromonaco rinnova al 2026. QUI per approfondire

17.45 – Brindisi, sfuma Lamesta: è vicino al Rimini.

17.40 – Lecce, ufficiale la cessione di John Björkengren al Randers.

16.28: Ufficiale: Brindisi, Bizzotto ha firmato. QUI per approfondire

10.00 – Foggia, nel mirino Riccardo Gatti del Catanzaro. Il difensore classe ’97 ha già giocato in Puglia, fra le fila del Monopoli.

6.00 – Brindisi, è fatta per Nicola Bizzotto. Il difensore è atteso in giornata in ritiro.

SABATO 5 AGOSTO 2023

15.05 – Brindisi, piace il classe 2002 Ivan Saio, portiere di proprietà della Sampdoria lo scorso anno all’Arzignano.

15.00 – Ufficiale: Anthony Pignataro è un nuovo calciatore del Gallipoli.

14.00 – Virtus Francavilla, ad un passo l’accordo con Andrea Risolo per il rinnovo fino al 2025.

13.50 – Lecce: Hjulmand sempre più vicino allo Sporting. Il calciatore non prenderà parte alla trasferta di Cadice e si incontrerà con lo Sporting Lisbona per valutare la proposta del club portoghese.

12.10 – La 𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗔𝗹𝘁𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮 ha perfezionato l’accordo per portare in biancorosso 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗠𝗮𝘆𝗿. Si tratta di un centrocampista under, 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝟮𝟬𝟬𝟰, proveniente dalla 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘂̈𝗱𝘁𝗶𝗿𝗼𝗹.

12.00 – Gravina, chiuso l’accordo con Matteo De Gol.

11:00 – Il Barletta comunica di aver ripreso in prestito dalla Vis Pesaro il centrocampista Nicola Rastelletti.

10:00 – Gallipoli, confermato per la prossima stagione il difensore Daniele Fruci.

9-00 – La Virtus Francavilla potrebbe perdere il dg Domenico Fracchiolla, il dirigente, infatti, potrebbe tornare al Lecco.

VENERDI’ 4 AGOSTO 2023

21.00 – Barletta, vicino l’arrivo di Luca Padovano, centrocampista classe 2005 in prestito dalla Virtus Francavilla.

15.oo – Foggia, ufficiale l’arrivo del centrocampista classe 2004 Jacopo Martini 2004 in prestito dall’Inter.

12.50 – Fidelis Andria, colpo in difesa: ufficiale l’ingaggio di Nicolò Donida.

12.30 – Foggia, ufficiale l’arrivo di Andrea Marino. Il centrocampista classe 2001 si lega al club rossonero a titolo temporaneo.

12.15 – Altamura, c’è la firma di Carlo Esposito, portiere classe 2005.

12.00 – Lecce, occhi su un bomber montenegrino. QUI per approfondire.

11.30 – Taranto, si complica lo scambio Boccia-Semprini con la Juve Stabia: l’operazione rischia ora di saltare.

10.45 – Monopoli, ufficiale la rescissione consensuale con Mirko Drudi.

10.00 – Virtus Francavilla sulle tracce di un esperto difensore. QUI per approfondire.

GIOVEDI’ 3 AGOSTO 2023

20.00 – Ufficiale: Cerignola, il terzino sinistro Alberto Tentardini ha firmato un biennale. Arriva dal Catanzaro.

11.30 – Cerignola, la Ternana piomba su Ismail Achik. Il terzino sinistro Alberto Tentardini è atteso in ritiro, nel weekend affondo decisivo per Antonino Viola. QUI per approfondire.

11.00 – Fasano, è fatta per l’ex Brindisi e Virtus Francavilla Vittorio Triarico. Firma prevista in giornata.

10.00 – Ufficiale: Lecce, ingaggiato Ramadani. QUI per approfondire

MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2023

23.45 – Lecce, Hjulmand allo Sporting Lisbona: le parti si avvicinano. Ora si può chiudere. Per sostituirlo, in dirittura d’arrivo l’affare Ramadani.

23. 30 – Fidelis Andria: arriva Nicolò Dionida dal Matera.

23.15 – Nardò: Per Santaniello manca l’accordo economico. In chiusura invece Axel Antonin Lacazette giovane centrocampista (ex Juve u16 e Mestre) parente del più famoso Alexandre. Cristaldi passa al Sora.

23.10 – Taranto: è fatta per Aniello Boccia della Juve Stabia, lo scorso anno a Catania ed ex di Giugliano e proprio Taranto. Semprini verso Castellammare.

23.00 – Virtus Francavilla: si insiste su Pasquale Fazio, difensore del Catanzaro classe 1989.

22.55 – Matera, in chiusura Antonio Sepe dall’Altamura.

22.50 – Altamura: Piacciono Mayr (classe 2004, centrocampista dal Sudtirol) ed Esposito (classe 2005, terzino ex Paganese)

22.45 – Brindisi: si allontana Ganz. Per l’attacco piace Davide Lamesta, classe 2000 dell’Alessandria, ex Piacenza. Nel mirino anche Bizzotto, difensore del Monopoli.

22.40 – Manfredonia: in arrivo Mohamed Mansour, esterno italo-marocchino reduce dall’ultima esperienza con l’Akragas, Emanuele Amabile, ex Martina, Vibonese e Cerignola e Nicolas Nallo ex Vibonese e Brindisi. Trattative con Tomas Basualdo Martinez e Giorgio Valentini.

22.35 – Team Altamura, è fatta per il centrocampista 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗠𝗮𝘆𝗿.

22.30 – Molfetta, salta il trasferimento di Cristian D’Ascia

22.25 – Fidelis Andria: è quasi fatta per Nicolò Donida. Il difensore è reduce dall’esperienza con il Matera.

22.20 – Casarano, l’ex Brindisi classe 2004 Bernardo Esposito ha firmato. Parisi verso la conferma. Vivo un asse col Sassuolo che potrebbe portare in Salento alcuni giovani interessanti.

22.15 – Gallipoli, è fatta per Pignataro. In arrivo anche Trinchera, difensore ex Nardó. Confermato Passaseo, Piscopiello, Fruci , Sansò, Scialpi, Caputo, Oltremarini e Iurato.

22.00 – Cerignola, fatta per Alberto Tentardini. Il terzino sinistro proveniente dal Catanzaro potrebbe essere atteso in ritiro già domani. Pronto un biennale.

21.15 – Virtus Francavilla, è fatta per l’arrivo di un portiere under. QUI per approfondire.

21.05 – Il Barletta pensa al ritorno di Ponzo, classe 2004.

21.00 – Il Savoia ha chiesto informazioni su Davide Cavaliere, attaccante del Manduria, ex Nardò e Fasano.

20.30 – Foggia, è fatta per l’arrivo di Jacopo Martini. Il centrocampista classe 2004 arriva in prestito dall’Inter.

20.00 – Gallipoli, ufficiali le riconferme di: Passaseo, Piscopiello, Fruci, Sansò, Scialpi, Caputo, Oltremarini e Iurato.

19.25 – Barletta, ufficiale l’arrivo di Mattia Guido, portiere ex Casarano.

18.00 – Taranto, interesse per Aniello Boccia, difensore classe 2002 di proprietà della Juve Stabia, che aveva già vestito la maglia del Taranto tre stagioni fa.

15.30 – Monopoli, piace Celiento per la difesa. Il suo arrivo è legato all’uscita di uno tra Fornasier e Bizzotto. Contatti con il procuratore, poi ci sarebbe da parlare con il Bari per un’eventuale buonuscita.

15.00 – Bari, Polito cerca di stringere per Brenno. Stanotte chiude il calciomercato in Brasile e il Gremio avrebbe già individuato il suo sostituto. Edjouma vuole il club biancorosso ma Bari e Steaua non hanno ancora l’accordo

14.00 – Foggia, come anticipato nei giorni scorsi, in arrivo Luca Di Modugno, terzino destro classe 2001 svincolato dopo l’ultima stagione al Brindisi.

14.30 – Doppio innesto under in vista per il Nardò: in arrivo il centrocampista classe 2005 Simone Ceccarini dalla Juve Stabia ed il portiere classe 2003 Michele Furnari dal Mazarese. Si complica la pista Borbei: il giovane estremo difensore di properietà del Lecce piace al Crotone.

14.00 – C’è ancora distanza fra Lecce e Sporting per Morten Hjulmand. Pantaleo Corvino intanto pare abbia individuato il sostituto ideale. QUI per approfondire.

12.00 – Altamura, ufficiale l’arrivo dell’attaccante classe 2004 Alessandro Tataru.

10.30 – Gravina, ufficiale il ritorno di Peppe Chiaradia.

8.45 – Fasano, ufficiale l’arrivo di Jacopo Barellini in difesa.

MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

19.00 – Non solo Foggia per Kevin Candellori: il centrocampista interessa anche alla Casertana.

18.00 – Fidelis Andria, aggregato al gruppo il classe 2003 Ayman Achik (cugino di Ismail). In dirittura d’arrivo un altro ex Manfredonia, Esteban Giambuzzi.

17.00 – La Fidelis Andria ha tesserato gli under Salvatore Bucceri, centrocampista proveniente dalla Carrarese e l’esterno della primavera del Palermo Raffaele Giglio, entrambi classe 2004.

13.00 – Ufficiale: La Fidelis Andria annuncia l’attaccante Scaringella e gli under Baietti (portiere, ex Casarano), Anastasia (centrocampista) e Padalino (difensore).

9.10 – Baietti, portiere classe 2003 ex Giugliano e Casarano ha chiuso accordo con la Fidelis Andria.

9.00 – Il Messina vorrebbe anche Provenzano del Taranto, trattativa in corso.

8.00- Molfetta, in caso di D potrebbe arrivare Cristian D’Ascia, ex Puteolana.

5.00- Rotonda, il nuovo allenatore potrebbe essere Dino Bitetto.

3.00 – Potenza in chiusura con Armini, piace Hristov del Cosenza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp