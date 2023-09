Bari: ufficiale, ecco Astrologo e Farroni dalla Vis Pesaro

Il Bari ha acquisito a titolo definitivo dalla Vis Pesaro, Andrea Astrologo (06.04.02, Roma). Il centrocampista romano ha firmato fino al giugno ’26. Alla prima esperienza tra i professionisti dopo aver militato nei settori giovanili di Roma, per 10 anni, ed Hellas Verona, Andrea Astrologo ha confermato tra i grandi quando di buono aveva fatto vedere tra i giovani. Con la maglia della Vis Pesaro, negli ultimi due anni, ha totalizzato ben 52 presenze in Serie C.

In prestito con opzione di riscatto, dalla Vis Pesaro arriva in prestito anche Alessandro Farroni (20.09.97, Spoleto). Il portiere umbro si unirà al gruppo biancorosso nelle prossime ore mettendosi così a disposizione di Mignani. La carriera di Farroni inizia dal settore giovanile del Perugia per poi proseguire, in Serie D, con le maglie di Foligno e L’Aquila; nel campionato ’18-’19 fa il suo esordio tra i professionisti a Matera collezionando 18 le presenze in C con i lucani prima del passaggio, nel mercato invernale, alla Reggina con cui, nella stagione ’19-’20, conquista la promozione in Serie B. Lascia i calabresi nel ’20-’21 passando, dopo una parentesi alla Juve Stabia, alla Vis Pesaro dove diventa protagonista totalizzando, nelle ultime due annate, 71 presenze e ben 18 clean sheet.

