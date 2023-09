Virtus Francavilla: ufficiale, dal Catania preso Giovinco

È ufficiale: la Virtus Francavilla ha ufficializzato l’ingaggio di Giuseppe Giovinco dal Catania. L’attaccante torinese classe 1990, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, in carriera ha disputato oltre 400 partite, realizzando 80 gol e 31 assist. Ha indossato le maglie di Carrarese, Viareggio, Pisa, Savona, Tuttocuoio, Catanzaro, Matera, Imolese, Ravenna, Renate e Taranto in C. Giovinco è già a disposizione di Alberto Villa per la gara con il Picerno.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp