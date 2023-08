Taranto: Orlando e Fiorani rossoblu per una stagione

Francesco Orlando, attaccante esterno di 26 anni, e Marco Fiorani, centrocampista centrale 2002, sono due calciatori del Taranto. Entrambi si sono legati al club rossoblu fino al 30 giugno 2024. Con queste due operazioni, il mercato del Taranto può considerasi chiuso.

Classe 1996, Orlando è un attaccante cresciuto nelle giovanili del Vicenza. Dopo un campionato disputato in Serie D con il Chieti, nella stagione 2015/16 arriva l’esordio tra i professionisti con la Maceratese. L’anno successivo torna a Vicenza per giocare in serie B. Sempre in cadetteria, nell’annata 2017/18, veste la maglia della Salernitana. Con i granata disputa anche la stagione successiva. Nell’estate del 2019 arriva il ritorno in serie C con la Sambenedettese e l’anno dopo si trasferisce alla Juve Stabia. Torna ancora una volta in Serie B nella stagione 2021/22 con l’Alessandria. Nell’ultima annata ha vestito la maglia del Siena.

