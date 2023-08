Taranto: chiuso il mercato in entrata

TARANTO – Il Taranto chiude il calciomercato, quantomeno in entrata. Non era un mistero che i rossoblù si fossero assicurati le prestazioni di Marco Fiorani e Francesco Orlando, ma adesso vi sono anche le modalità d’approdo in riva allo Ionio: entrambi si accasano alla corte di Capuano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, rispettivamente da Ascoli e Salernitana. Il primo, classe ’02, è un metronomo lo scorso anno faro del centrocampo del Messina, il secondo, tarantino doc, è un esterno offensivo mancino che consentirà al tecnico, eventualmente, di poter far leva anche sul 3-4-3. A questo punto, l’organico può dirsi al completo.

Si valutano, però, alcune operazioni in uscita per alleggerire il monte ingaggi. Accelerata importante, forse decisiva, per Infantino al Molfetta: il club biancorosso è sulle tracce del centravanti già da tempo. La Monica è particolarmente corteggiato dalla Triestina, mentre Guida rimane in ottica Pianese laddove, da qualche tempo, si è accasato pure l’ex Boccadamo. Nessuna offerta concreta per Semprini, sotto contratto fino al 2025. Possibile partenza in prestito, destinazione Serie D, anche per Borgia.

