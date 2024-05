Scontro tra auto in pieno centro a Taranto

Taranto – Grande spavento tra i passanti, nel pomeriggio di martedì 7 maggio in pieno centro: scontro violento tra 2 veicoli in via Di Palma, angolo via Regina Elena. Quattro le persone coinvolte: una coppia a bordo di un’Audi A3 e 2 donne su una Fiat Punto, tutte trasportate al vicino ospedale SS Annunziata di Taranto, ma non in gravi condizioni Sul posto, oltre i sanitari del 118, la Polizia Locale di Taranto.

