Piogge e temporali al Sud, allerta gialla in Basilicata

Nelle prossime ore, il maltempo interesserà progressivamente il Sud Italia portando precipitazioni, soprattutto temporalesche, sulle regioni meridionali e in particolare sulla Sicilia. La Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di mercoledì 8 maggio allerta gialla su parte del Molise e sull’intero territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

