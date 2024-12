Uccise la moglie a coltellate nel 2023, assolto per vizio di mente

E’ stato accolto per “vizio totale di mente” Antonio Carrozza, il 55enne di Carlantino nel Foggiano accusato di aver ucciso con una quarantina di coltellate sua moglie Pietronilla De Santis. A deciderlo la Corte d’Assise di Foggia, che ha disposto a carico dell’uomo il ricovero per 10 anni in una struttura psichiatrica, una Rems (residenza per esecuzione misure di sicurezza). L’episodio risalente al 9 marzo del 2023 scoinvolse il piccolo comune dei Monti dauni. Le perizie disposte dalla procura e dalla difesa accertarono l’incapacità di intendere e di volere dell’uomo, come spiegato anche dal suo legale – l’avvocato Luigi Coscia – che ha anche sottolineato come “si sia trattato di una vicenda umana in cui l’uomo viveva una condizione di forte disagio accertata dalle due perizie”.

