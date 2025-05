Piano coste, Casili: “Non si pianifica con troppa faciloneria”

Il consigliere regionale del M5S: “Serve tempo, confronto e responsabilità, non si possono saltare i passaggi decisivi”

“La pianificazione è una cosa seria, che non può essere affrontata con troppa faciloneria”. Così il consigliere regionale del M5S Cristian Casili commenta il dibattito in corso sul piano coste della Regione Puglia, esprimendo forti perplessità sui tempi e i contenuti della proposta.

Secondo Casili, non è pensabile avviare l’iter di approvazione di una norma così complessa a poche settimane dalla fine della legislatura, quando mancano i numeri anche su altri provvedimenti bloccati da mesi. “Non si può pensare di passare dalle commissioni, concludere le audizioni e arrivare in aula con un testo condiviso in così poco tempo”, ha dichiarato.

Il consigliere pentastellato ha poi sottolineato come il testo del disegno di legge, all’articolo 20, preveda l’abrogazione della legge regionale n. 17 del 2015, la quale conteneva importanti tutele ambientali, tra cui il divieto di concessioni in aree sensibili come cordoni dunali e macchia mediterranea.

Casili ha ricordato di essersi già opposto in passato alla cancellazione di tali norme e ritiene un errore pensare che la delega ai Comuni possa risolvere la mancanza di pianificazione regionale: “Troppa faciloneria nel pensare che la delega basti. Serve tempo per riflettere e confrontarsi seriamente”.

Infine, il consigliere ha apprezzato la scelta del Presidente della Giunta di sospendere l’iter: “Non si tratta di evitare decisioni, ma di prenderle nel modo e nei tempi corretti. Non possiamo permetterci errori su un tema tanto delicato”.

