Fidelis Andria, è fatta per Giuseppe Tedesco

Nuovo arrivo in vista in casa Fidelis Andria. Secondo quanto appreso Antenna Sud, infatti, è ormai in chiusura l’accordo con l’attaccante Giuseppe Tedesco della Sanremese.

Nato il 14 febbraio 1997 ad Altamura, alto 1.88, Tedesco è una punta centrale dal gran fisico che lavora per la squadra e sa farsi valere in area di rigore. Nella sua carriera ha totalizzato oltre 200 presenze in D, mettendo a segno oltre 50 reti. Cresciuto nelle giovanili di Matera e Ternana, ha vestito le maglie di Pianese, San Nicolò, Vastese, Team Altamura, Foggia, Cerignola, di nuovo Team Altamura, Molfetta, Varesina, Prato e Polisportiva Santa Maria. È andato due volte in doppia cifra con Altamura nella stagione 21/22 e con Molfetta e Varesina in quella 22/23.

