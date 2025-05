Taranto, candidati sindaci a confronto, invitati dalla Chiesa

“Il nostro essere cattolici, fermento e anima nella convivenza umana, ci impegna a vivere con grande responsabilità il momento presente. Vi invito a partecipare attivamente all’incontro con tutti i candidati-sindaci che si propongono per la nostra città”: così il vicario episcopale per il laicato mons. Paolo Oliva sollecita caldamente alla partecipazione all’iniziativa dell’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, diretto da don Antonio Panico, dal titolo ‘Elezioni comunali: piazza della democrazia’ concernente il dialogo con i candidati alla carica di sindaco della nostra città: Annagrazia Angolano, Pietro Bitetti, Mario Cito, Mirko Di Bello, Luca Lazzaro e Francesco Tacente



