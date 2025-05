Taranto, Iaia: “Con Vestas opportunità per portuali ed ex Ilva”

“Nuove opportunità professionali si profilano all’orizzonte per i portuali di Taranto grazie allo sviluppo dell’offshore e della cantieristica”. Lo ha dichiarato l’onorevole Dario Iaia, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Taranto, commentando l’accordo recentemente siglato con Vestas, multinazionale leader nel settore dell’energia eolica.

Secondo Iaia, l’intesa rappresenta un passaggio strategico verso la diversificazione economica della città, portando con sé investimenti rilevanti e una concreta transizione verso occupazioni più sostenibili e tecnologicamente avanzate.

“Questi sviluppi possono rappresentare una risposta concreta anche per i lavoratori ex Ilva, oggi in cassa integrazione a seguito dell’incendio che ha colpito l’altoforno 1”, ha aggiunto.

L’obiettivo, spiega il deputato, è quello di favorire la riqualificazione professionale e la ricollocazione lavorativa, in settori emergenti come l’energia rinnovabile e la cantieristica navale. Un processo che, se sostenuto da adeguate politiche formative, potrà contribuire alla rinascita economica e occupazionale di Taranto, rilanciando anche l’occupazione giovanile.

“È essenziale investire nella formazione e nella valorizzazione delle competenze per rendere i lavoratori pronti alle nuove sfide del mercato”, ha ribadito.

L’accordo con Vestas e i progetti legati all’offshore, conclude Iaia, “non solo offrono un’occasione di rilancio per i portuali, ma costituiscono un messaggio di speranza per l’intera comunità tarantina. Con strategie chiare e supporto istituzionale, Taranto può riscoprire la sua vocazione marittima e industriale, diventando un modello di innovazione e sostenibilità”.

