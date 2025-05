Tacente firma impegno per una Taranto accessibile e senza barriere

“Una città è davvero di tutti solo se è accessibile a tutti”. Con queste parole Francesco Tacente ha commentato la sua adesione all’iniziativa promossa dall’associazione Disabili Attivi, partecipando simbolicamente a un percorso in carrozzina per sperimentare in prima persona le difficoltà quotidiane affrontate da chi vive con disabilità.

Durante l’evento, che si è svolto nei pressi della sede dell’associazione, rappresentata da Francesco Vinci, Tacente ha sottoscritto un documento d’intenti condiviso con le realtà del territorio impegnate nel contrasto alle barriere architettoniche: Comitato 16 Novembre, Contro le Barriere, Deep Green, Eidos 72029 e Fondazione Magna Grecia.

Il documento prevede una serie di azioni concrete per migliorare l’accessibilità urbana, tra cui:

– rendere accessibili gli esercizi pubblici e le strutture ricettive;

– attivare un numero telefonico per segnalare barriere e dislivelli nei marciapiedi;

– istituire un servizio di Taxi sociale per le persone in carrozzina;

– attrezzare le spiagge pubbliche per l’accesso ai disabili.

Secondo le associazioni, il 90% degli esercizi pubblici è oggi inaccessibile, e si richiede un provvedimento amministrativo che imponga i necessari lavori entro un periodo compreso tra tre e sei mesi, a seconda degli interventi richiesti.

Tacente, che ha ricordato il suo impegno sociale e amministrativo maturato anche nell’ambito cattolico, ha dichiarato: “La disabilità è un tema che mi sta profondamente a cuore. Le richieste delle associazioni non possono più restare inascoltate. È il momento di agire, di trasformare le parole in fatti. Taranto deve diventare una città per tutti. Nessuno escluso”.

