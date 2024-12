Fasano, Agovino: “Con il Francavilla in Sinni dobbiamo riprenderci due punti persi”

Il Fasano, atteso dall’impegno casalingo con il Francavilla in Sinni di domenica alle 15 ed appena fuori dalla griglia playout con 14 punti, è chiamato a proseguire la striscia di tre risultati utili consecutivi, per raggiungere quota 4, mai inanellata in stagione.

Il tecnico Agovino, ha parlato così in conferenza stampa, verso il penultimo impegno nel girone d’andata per i suoi:

SULL’ULTIMA GARA CON L’UGENTO: “Adesso dobbiamo dimenticare quella partita, devono rimanere le cose positive. L’1-1 è stato un risultato stretto, questo ci deve dare la forza per essere più arrabbiati. Dobbiamo riprenderci due punti persi per strada”.

SULLO STATO DELLA SQUADRA: “Siamo in netta crescita sotto tutti i punti di vista, le prestazioni ci stanno infondendo fiducia, c’è una serenità mentale che a me piace. Tutti i presupposti per far bene”.

SUL FRANCAVILLA IN SINNI: “Non è una partita semplice, oltre a dare filo da torcere con il Martina, il Francavilla in Sinni a Casarano ha perso solo all’88’, meritava molto di più. Dobbiamo vincere questa partita perché è uno scontro diretto, bisogna fare il Natale perbene, ma con la serenità giusta sapendo dell’importanza del risultato”.

SUI TIFOSI: “Quando mi fermo al bar chiacchiero con i tifosi per cercare di portarne quanti più al campo. Con l’Angri i 1300 presenti non sono pochi per la categoria, probabilmente erano dovuti alla giornata fredda. Abbiamo bisogno dei tifosi e del loro calore, domenica è sfuggito il risultato anche per la loro assenza”.

