Fasano, idee chiare in attacco: si punta anche Da Silva

Non solo Loiodice. Il Fasano sta cercando di anticipare i tempi per allestire una squadra di livello per il prossimo campionato. Il club del presidente Ivan Ghilardi ha messo nel mirino anche Matheus Da Silva, attaccante classe ‘97 e reduce dall’esperienza con la Fidelis Andria. Nel girone H ha vestito anche la maglia del Gravina, formazione in cui si è consacrato. Si punta ad un attacco di primo ordine.

