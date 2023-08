Barletta, Perez e Sosa lontani: si torna su Jefferson

BARLETTA – Caccia all’attaccante quando mancano tre giorni al primo match ufficiale della stagione. Il Barletta resta vigile sul mercato per le occasioni che potrebbero arrivare dalla Serie C ma anche dalla stessa Serie D, in una settimana in cui la dirigenza biancorossa sta provando ad accelerare le operazioni per regalare a Ciro Ginestra una punta titolare in linea con l’obiettivo stagionale, ovvero quello della vittoria del girone H di Serie D.

Il concreto e rapido avvicinamento a Leonardo Perez, però, non avrebbe dato i suoi frutti. Dopo il pranzo tra calciatore, agente e società martedì in un ristorante di Barletta, l’attaccante della Virtus Francavilla si sarebbe progressivamente allontanato sia per la necessità di trovare un accordo con il club biancoceleste, sia per l’inserimento del Casarano nella trattativa. Giovedì è previsto un incontro tra i salentini e l’entourage del calciatore, che dalla società rossoazzurra ha già ricevuto un’offerta economicamente superiore rispetto a quella biancorossa.

Mercoledì, invece, il direttore tecnico del Barletta Luigi Pavarese ha incontrato il direttore sportivo del Cerignola Elio Di Toro, poco prima che il dirigente ofantino partisse per Milano per le ultime battute di calciomercato: sul tavolo la questione Franco Sosa, ma per liberare l’attaccante serve un’offerta di spessore che possa far sedere l’Audace al tavolo.

Un’operazione dai tempi strettissimi, ragion per cui si valutano altre ipotesi. La nuova idea è il ritorno di fiamma per Jefferson, già attenzionato nelle scorse settimane ma senza piazzare l’affondo decisivo. Non si escludono, negli ultimi momenti del mercato dei professionisti, nuove sterzate verso soluzioni inedite. Al Barletta, però, la punta serve e anche presto.

