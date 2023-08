Barletta e Fidelis Andria: altro sforzo del Gruppo Distante, Antenna Sud media partner

Il Gruppo Editoriale Distante sempre più al fianco del calcio pugliese! Antenna Sud sarà media partner di Barletta e Fidelis Andria.

C’è una importante novità per gli appassionati di calcio pugliese in questa stagione 2023-2024: Antenna Sud sarà media partner di Fidelis Andria e Barletta, le due principali realtà calcistiche della Bat e tra le più attese protagoniste del prossimo campionato di serie D. Grazie all’impegno del Gruppo Editoriale Distante i tifosi potranno seguire, in diretta, le gare in trasferta di Fidelis Andria e Barletta che verranno trasmesse sulle nostre reti ed in streaming sul sito Antennasud.com. Le gare saranno visibile anche sulla app di Antenna Sud che è possibile scaricare sia per i dispositivi Android che Ios. Oltre alla trasmissione delle gare in diretta, ci saranno, nel corso della settimana, appuntamenti dedicati a Fidelis Andria e Barletta, con approfondimenti e ospiti in esclusiva. Per il Gruppo Editoriale Distante e il presidente Domenico Distante, l’accordo di media partnership siglato con Fidelis Andria e Barletta, rappresenta un ulteriore segnale di attenzione anche per la provincia Bat così come accade per tutta la Puglia e la Basilicata.

