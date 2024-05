Liguria, arrestato Aldo Spinelli, ex presidente di Genoa e Livorno

Aldo Spinelli, noto nel mondo del calcio per essere stato il presidente di Genoa e Livorno, è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per corruzione in Liguria, che ha portato ai domiciliari anche Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria. Le accuse nei confronti di Spinelli includono presunte promesse di finanziamenti a politici locali in cambio di favori per affari personali legati alla sua attività imprenditoriale. La sua storia nel calcio, una volta gloriosa, ora si intreccia con vicende giudiziarie che gettano ombre sul suo passato e il suo futuro nel mondo dello sport e oltre.

